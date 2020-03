Com’è cambiata Milano negli ultimi anni: altezze, modernità, business

Fino a pochi anni fa, parlare di Milano faceva correre il pensiero al Duomo con la sua Madonnina, ai signorili palazzi dalle facciate austere oppure ai grandi bastioni napoleonici. Oggi, invece, grazie a un massiccio lifting del suo skyline, Milano si candida a diventare una delle città più moderne, tecnologiche e futuristiche, dove la vita scorre veloce 24 ore al giorno e ogni business può trovare la giusta collocazione.

Milano è una città in continuo cambiamento, iniziato nel 2018, e attende ancora almeno quattro nuovi grandi cantieri.

Skyline 2018

Il volto di Milano ha iniziato a cambiare nel 2018, quando in città è arrivato Starbucks, celebre catena americana che ha scelto proprio Milano e, per la precisione, Piazza Cordusio, per aprire il suo primo punto vendita in Italia.

Anche l'arrivo di Apple, sempre nel 2018, ha contribuito a riqualificare la splendida Piazza Liberty, aggiungendo un tocco di grande effetto scenografico con la fontana che nasconde l'entrata allo store.

Se il 2018 è stato un anno significativo nella trasformazione dello skyline, il 2019 non è certo stato da meno.

Rinnovo dello skyline nel 2019

· Torre Galfa: simbolo indiscusso del boom economico degli anni '50, alta 125 metri, nata per contenere gli uffici della Sarom, dopo la ristrutturazione questo capolavoro dell'International Style si è proposto di dare un nuovo impulso vitale a tutta la zona adiacente la Stazione Centrale. Non si tratta più di soli uffici ma di un complesso mix residenziale e alberghiero.

· Il Curvo: la Torre di Libeskind, detta appunto Il Curvo, che con i suoi 28 piani per 175 metri d'altezza, è diventata la sede italiana di PWC, ospitando al suo interno circa tremila lavoratori.

· Piazza Freud: si sa che la prima impressione di chi arriva in una città è quella che riceve uscendo dalla stazione, ed è per questo che la piazza adiacente l'uscita della stazione di Porta Garibaldi è stata completamente riqualificata rendendola anche maggiormente sicura per l'intenso traffico pedonale che ogni giorno l'attraversa.

Parlando di skyline, non si può dimenticare il celebre Bosco Verticale, esperimento di riforestazione urbana pluripremiato a livello mondiale, che nel 2015 è stato insignito del titolo di migliore architettura del mondo.

Cambiamenti previsti per il 2020

Ma cosa ci si aspetta per il 2020? Quali altri cambiamenti e quali altre altezze modelleranno il già così innovativo skyline milanese?

Ci sono ancora almeno quattro importanti progetti architettonici che aspettano di essere completati.

· Torre Gioia 22: ribattezzata Scheggia, prenderà il posto del palazzo dell'INPS. Le previsioni parlano di un edificio di 120 metri per un totale di 30 piani, di cui 26 fuori da terra e 4 interrati.

· Il Nido Verticale: quartier generale di Unipol, sarà una struttura armoniosa in vetro e legno che risulterà perfettamente inserita nell'ambiente circostante già profondamente modificato in termini di edilizia. Avrà forma ellittica per un totale di 26 piani, 23 fuori da terra e 3 interrati.

· Area della Maggiolina e della Martesana: per quest'area è previsto un ampio progetto di riqualificazione con la costruzione di una serie di grattacieli tra cui Torre Milano, un grattacielo residenziale di 23 piani non lontano da Porta Nuova.

· Torre Aurora: nell'area di City Life sorgerà questo complesso composto da tre edifici residenziali e una torre, caratterizzati da materiali di pregio, che rientrano nell'ambito della progettazione sostenibile.

· Uptown Milano: nel distretto più green e smart della città, in zona Cascina Merlata, sorgerà una nuova torre di 24 piani.

Destinata a cambiare profondamente il volto della città, sarà la costruzione di un nuovo stadio a Milano che andrà a sostituire lo Stadio Meazza, più noto come San Siro. Di questa ipotetica struttura si conoscono molti progetti di utilizzo legati alle varie aree che la andrebbero a costituire, ma nella realtà l'approvazione è legata strettamente al rispetto delle numerose regole dell'urbanistica della metropoli lombarda.

Visit Milano

Per godere appieno di una visita in questa vivace e moderna metropoli, ci sono diverse possibilità. È raggiungibile con qualsiasi mezzo di trasporto, la stazione centrale e Porta Garibaldi sono importanti snodi ferroviari dove ogni giorno transitano migliaia di turisti, pendolari e uomini d'affari.

La rete metropolitana è capillare e con l'aggiunta della linea Lilla ogni distretto della City è stato reso raggiungibile evitando spostamenti con il proprio mezzo di trasporto.

Da ricordare, inoltre, gli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio (nella vicina Bergamo).

Arrivando con un volo in qualunque di questi tre aeroporti, è possibile usufruire del servizio di NCC (noleggio con conducente) su www.taxi-bergamo-airport.com che potrà portare il visitatore sin nel cuore della città e permettergli di visitare le tante bellezze architettoniche offerte e le celebri vie dello shopping come via Montenapoleone, che sapranno andare incontro ai gusti e alle esigenze dei clienti più esigenti.

Mentre via Torino o Corso Vittorio Emanuele potranno offrire interessanti spunti alla clientela più giovane, nonché numerosi locali. Di sicuro impatto, la ormai celebre Terrazza della Rinascente.