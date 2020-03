Ventimiglia: lunghe code questa mattina alle poste centrali, tanti cittadini in fila per il proprio turno (Foto)

Poste centrali intasate per la coda formata da molte persone in attesa del proprio turno. Accade da questa mattina a Ventimiglia, dove purtroppo l’esigenza di dover andare in posta ha coinvolto molti cittadini.

Dalla foto che ci è stata inviata da un nostro lettore, dal punto di vista delle distanze di sicurezza più o meno ci siamo ma la situazione non è certo delle più facili.

E’ probabile che la coda sia anche dovuta al fatto che le poste a Vallecrosia sono chiuse e la gente va tutta a Ventimiglia. Il Sindaco della città di confine, Gaetano Scullino, ha preso contatti con la direzione di Ventimiglia e ha preso atto che gli addetti stanno facendo più che il massimo, ma sono pochi e le altre poste sono chiuse.

Il consigliere comunale, Marcello Bevilacqua, ricorda che molti servizi postali possono essere fatti a distanza, secondo le seguenti indicazioni

- pagare bollettini e bollettini Pubblica Amministrazione

- pagare F24

- pagare Mav (pagamenti mediante avviso-trasferimento di denaro dalla propria banca alla banca creditrice a mezzo bollettino)

- pagare Rav (riscossione somme iscritte a ruolo)

- pagare Bollo auto

- ricaricare le carte Postepay

- ricaricare le Sim di tutti gli operatori

- effettuare bonifici e postagiro con un conto Bancoposta o una Carta Postepay Evolution

- fare acquisti con le carte prepagate Postepay

- fare acquisti con carte di debito e credito Bancoposta abilitate.