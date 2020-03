Sanremo: massicci controlli della Polizia Municipale, pochissima gente in giro e solo due denunce (Foto)

Lo abbiamo sottolineato questa mattina ed ora possiamo confermarlo: i sanremesi sono disciplinati. I controlli della Polizia Municipale matuziana, che proseguono senza sosta da 10 giorni, lo evidenziano dopo qualche giornata non proprio ‘obbediente’ da parte dei cittadini.

Quest’oggi sono state controllate 50 persone e ‘solo’ due sono state denunciate. Il bilancio dei controlli sale a 500 con 31 denunce in totale. Questa mattina sono stati svolti alcuni posti di controllo, in particolare all’uscita autostradale di Coldirodi, dove il traffico è stato davvero minimo. Una quindicina le auto uscite a ‘Sanremo Ovest’, tutte controllate. Gli occupanti avevano tutti l’autocertificazione e, dalle verifiche eseguite, erano tutti in regola.

Controlli sono stati svolti anche in altre zone della città, tra cui anche l’uscita dell’Aurelia Bis in zona Borgo, dove sono state pochissime le auto in transito e con gli occupanti tutti in regola. Ricordiamo che non si sono registrate irregolarità tra i commercianti, che stanno rispettando alla lettera la normativa, dopo qualche sanzione nei primi giorni.

I controlli della Municipale proseguiranno con attenzione anche nei prossimi giorni che, come evidenziato più volte dal sistema sanitario nazionale, saranno cruciali per limitare al massimo lo sviluppo del contagio. Unica nota stonata di oggi un uomo che passeggiava sulla ciclabile e che, come scusante, ha detto "Vado a comprare le sigarette".

(Foto di Tonino Bonomo)