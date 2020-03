Nizza: Christian Estrosi annuncia cinque nuove misure "Tram solo ogni mezz’ora, niente bus, disinfezione delle strade"

Ogni giorno ha il suo provvedimento: sia pure nel rispetto delle competenze di ognuno dei responsabili delle scelte operative (Prefetto, Sindaci, Presidente del Dipartimento) non mancano le novità. Christian Estrosi, nella duplice veste di Sindaco di Nizza e di Presidente della Métropole, ha annunciato cinque nuovi provvedimenti che sono destinati a modificare la vita dei cittadini e che, ci si augura, possano servire a rallentare la diffusione del coronavirus. Sotto le decisioni delprimo cittadino di Nizza.

Mascherine: "Anche se questo non è il nostro ruolo e mi dispiace che i servizi statali non abbiano agito sufficientemente in previsione a livello nazionale, dopo aver distribuito 4.500 maschere FFP2 alle professioni sanitarie liberali: medici, infermieri, farmacisti e dentisti, ho preso l'iniziativa di ordinare 100 mila nuove maschere chirurgiche e 40 mila FFP2 per continuare ad equipaggiarli e anche a equipaggiare il nostro personale municipale e metropolitano mobilitato quotidianamente (polizia municipale, operatori ecologici e addetti alla raccolta dei rifiuti, stato civile, trasporti)". La spesa per l’acquisto di 100mila mascherine chirurgiche e 30 mila mascherine FPP2 è stata di 200mila euro.

Trasporti : "Da mercoledì prossimo, e poiché è indispensabile ridurre ulteriormente i trasporti, ho deciso di ridurre drasticamente l'offerta di trasporto della nostra agenzia: Continueranno a funzionare le linee del tram 1 e 2 con un solo treno ogni 30 minuti fino alle 22; abolizione di tutte le linee di autobus a Nizza, ad eccezione delle linee che servono le strutture sanitarie, che funzioneranno solo in coicidenza con l’inizio e il termine del servizio del personale ospedaliero; sarà istituita una piattaforma con il CHU per definire le loro esigenze in termini di trasporto a richiesta; creazione di un sistema di trasporto a richiesta solo per spostamenti essenziali su presentazione della documentazione. Ho anche preso la decisione di rimuovere la linea regionale 100 Nizza-Monaco e limitare la circolazione di altre linee che attraversano Nizza".

Circolazione delle persone: "Troppe persone non rispettano il confinamento e le regole imposte che ammettono le pratiche sportive fra le ragioni valide per per allontanarsi da casa. Dò un avvertimento: se entro 48 ore noto ancora pratiche sportive inadeguate o troppo lontane da casa, sarò obbligato a vietare le uscite sportive nella città di Nizza".

Sociale : "Mi impegno ad Secours Populaire. A partire da domani, la cucina centrale della città di Nizza fornirà a diverse associazioni, tra cui Secours Populaire, MIR e ADAM e altre che potrebbero farsi avanti, pasti da destinare alle persone bisognose.

Intendo pure rafforzare ulteriormente gli aiuti alle persone senza dimora. Per fare questo, oltre ai centri diurni e notturni che abbiamo tenuto aperti, ho proposto che l'ostello della gioventù di Rue Sacha Guitry e il collegio del Lycée Masséna possano offrire posti aggiuntivi per i più vulnerabili poiché lo stato offre loro camere d'albergo, ma in numero insufficiente".