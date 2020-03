Coronavirus: dati Alisa-Ministero, in Liguria 1693 persone positive al Covid-19, 215 in più di ieri

Sono 1693 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 215 in più rispetto a ieri. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 894 sono gli ospedalizzati, di cui 138 in terapia intensiva, sono al domicilio 657 persone (176 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 142.

I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 17 (3 più di ieri), le persone decedute dall’inizio dell’emergenza sono 212 (41 più di ieri).

Gli 894 ospedalizzati sono così suddivisi:

• Asl 1 - 130 (17 in terapia intensiva)

• Asl 2 - 132 (15 in terapia intensiva)

• Asl 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 10

• Asl 3 Villa Scassi – 148 (15 in terapia intensiva)

• Asl 4 – 49 (10 in terapia intensiva)

• Asl 5 - 75 (14 in terapia intensiva)

• San Martino – 148 (43 in terapia intensiva)

• Galliera – 134 (16 in terapia intensiva)

• Gaslini 1

• Evangelico – 67 (8 in terapia intensiva)

Le persone in sorveglianza attiva sono 2093, così suddivise:

• Asl 1: 591

• Asl 2: 360

• Als 3: 277

• Asl 4: 411

• Asl 5: 454

Questo l'aggiornamento dalla mezzanotte alle 17 delle chiamate in Liguria ai numeri di emergenza (tra parentesi dalle 17 di ieri alle 17 di oggi)

Chiamate totali alla Centrale 112 Liguria: 3034 (4202)

Chiamate gestite: 2561 (3585)

• Transitate al PSAP2: 1090 (1615)

• Filtrate: 1471 (1970)

• Informazioni 1103 (1333)

• Altro: 473 (617)

Chiamate passate alle cinque centrali dell’emergenza sanitaria: 833 (1223)

• 118 Genova: 450 (630)

• 118 Savona: 121 (181)

• 118 Imperia: 129 (192)

• 118 La Spezia: 62 (104)

• 118: Lavagna: 63 (95)

• Altri fuori Regione: 8 (21)

Dati delle chiamate per Coronavirus aggiornati alle 17 di oggi: 1103 (1333)

• 395 (463) sono state trasferite alle 5 centrali 118 della Liguria

• 129 (148) sono state trasferite ai reperibili di igiene delle diverse ASL dicendo agli utenti di rimanere a casa, non recarsi in PS e che verranno ricontattati

• 579 (725) che volevano solo informazioni