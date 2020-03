Spesa da casa: ai tempi del Coronavirus la bottega di paese ha la sua rivincita sulla grande distribuzione

Il Coronavirus porta disastri economici, sociali e sanitari ovunque arrivi, ma anche situazioni inaspettate. A seguito del Decreto Ministeriale che chiede alla popolazione di rimanere a casa se non per situazioni di necessità, l'Italia dimostra che ancora una volta riesce ad ingegnarsi in ogni situazione.



Un piccolo ma simbolico esempio arriva dalla consegna della spesa a domicilio. Mentre la grande distribuzione si trova in gravi difficoltà a smaltire la mole di lavoro in continua richiesta, le piccole botteghe di quartiere o di paese che fino a pochi mesi fa meditavano di chiudere, si stanno rivelando indispensabili.



Per fare un esempio basta andare sul sito di una delle più note catene commerciali diffuse in Italia, dove ancor prima di poter scegliere la filiale in cui ordinare la spesa, compare una schermata che vi avvisa di essere in coda per almeno 1 ora. Abbandonando a pagina si perde la priorità ottenuta.

Altri grandi catene di alimentari a cui è stata posta la domanda sulla consegna a domicilio, rispondono con una non risposta: il telefono che quilla all'infinito. Altre ancora, contatatte sulla pagina facebok, non danno risposta.



L'altra faccia della medaglia è che invece chiamando le botteghe e i piccoli negozi, che in questi giorni si sono organizzati diffondendo sui social e su liste whatsapp la propria disponibilità a consegne a domicilio gratis, con tanto di listino prezzi numerato per facilitare l'ordine, la consegna arriva a casa poco dopo.



Un virus enorme, pandemico, che sta portando piano piano alla riscoperta delle proprie piccole identità?