Per l'emergenza coronavirus, i ringraziamenti della CRI di Pontedassio per gli aiuti ricevuti

“I Volontari e il Consiglio Direttivo del Comitato della Croce Rossa Italiana di Pontedassio ringraziano con sincera riconoscenza chi, fino ad ora, ha fatto sentire la propria vicinanza alle nostre attività in questo difficile momento di 'emergenza Coronavirus". Ad intervenire con alcuni ringraziamenti è il portavoce della CRI di Pontedassio Paolo Cossu.

“Ringraziamo la Clas S.p.A di Chiusanico, il Frantoio Bianco, l'Azienda Agricola Laura Aschero e il Rotary Club di Imperia. Oltre a queste donazioni si sommano le numerose altre fatte dalla popolazione, che ringraziamo, attraverso i canali ufficiali del Comitato. Per poter continuare a garantire i servizi in sicurezza per il nostro personale è necessario acquistare ancora materiale per la protezione dal contagio. Con il tuo contributo, insieme ce la faremo!"