Il collettivo ‘Solo Player’ non si ferma: seconda settimana di dj set live in streaming per portare la musica nelle case

Dopo l’esordio della scorsa settimana, il collettivo ‘Solo Player’ non si ferma. Secondo capitolo per il progetto internazionale made in Liguria che porta i dj set nelle case, in streaming. Un’idea nata dalla mente di alcuni dj della scena ventimigliese e poi estesa anche oltre confine: al momento si contano collaborazioni da Londra, Parigi, Barcellona e Finlandia.

Esce oggi il programma della seconda settimana di ‘Solo Player’: si parte questa sera alle 18 con ‘Toys in the Attic’ di Luca Saba, si chiude domenica alle 12 con Frankie Flower da Parigi. In mezzo una lunga line up virtuale con dj pronti a raggiungere le case viaggiando nello sconfinato mare del web dove, per fortuna, si annida sempre anche del bene.

Nella gallery il programma della seconda settimana di ‘Solo Player’