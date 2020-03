Emergenza coronavirus: l'associazione Cia (Agricoltori Italiani) conferma le attività consentite dal Dpcm

“Il provvedimento annunciato ieri sera dal premier Conte ha lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, attraverso:

- la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle agricole (ed altre).

- il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; da domani e fino al 3 aprile 2020". È la CIA di Imperia (Agricoltori Italiani) ad informare sulle ultime direttive del Governo in merito alle attività consentite.

"Tra queste sono presenti quelle agricole primarie di coltivazione e allevamento e le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere agricole e zootecniche. E’ sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli (quindi anche piante e fiori) e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. Non sono comprese nell’elenco e pertanto sono da ritenersi vietate, ad esempio, le attività di agriturismo (ristorazione), enoturismo, fattoria didattica, nonché cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini.

Le imprese le cui attività sono sospese possono comunque completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020. Vi consigliamo vivamente di limitare gli accessi agli uffici Cia e di utilizzare mail e telefono”.