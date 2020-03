Da domani la Pizzeria Sant'Ampelio propone 'Sant'Ampelio Home, la pizza Mondiale a casa tua', senza costi di consegna

Da domani la Pizzeria Sant'Ampelio di Piazza Garibaldi a Bordighera propone 'Sant'Ampelio Home, la pizza Mondiale a casa tua', senza costi per la conseg

Ecco le tipologie di pizza, e relativi costi, che potranno essere ordinate:

- Margherita (pomodoro - mozzarella) euro 5,00;

- Margherita Bufala (pomodoro - bufala) euro 8,00;

- Napoli (pomodoro - mozzarella - acciughe - olive - origano) euro 7,00;

- Wurstel (pomodoro - mozzarella - wurstel) euro 7,00;

- Prosciutto (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto) euro 7,00;

- Sardenaira (pomodoro, acciughe, olive, origano, aglio, capperi) euro 8,00;

- 4 Formaggi (pomodoro, mozzarella, mix formaggi) euro 8,00;

- Gran Ligure (pomodoro fresco, mozzarella, prosciutto crudo) euro 8,00;

- Diavola (pomodoro, mozzarella, salame piccante); euro 8,00;

- Salsiccia (pomodoro, mozzarella, salsiccia) euro 8,00;

- Tirolese (pomodoro, mozzarella, speck) euro 8,00;

- Tonno e Cipolla (pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla) euro 8,00.

Ecco le bevande che potranno essere ordinate:

- Bibite euro 2,50;

- Birra bottiglia 33 cl. euro 3,00;

- Birra artigianale 50 cl. euro 6,00;

- Vini, a richiesta.

Le ordinazioni si ricevono dalle ore 10.00 alle ore 19.00 telefonando allo 0184-264009 oppure al 328-2338830.

Le consegne avranno luogo dalle ore 19.00 alle ore 21.30, a Bordighera dall'Arziglia sino ai piani di Borghetto. Purtroppo non all'entroterra per ridotti mezzi di trasporto e personale ridotto come da disposizioni.