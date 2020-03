Coronavirus: la Confartigianato a disposizione delle imprese per informazioni sulle misure straordinarie di San.Arti destinate all’artigianato

La Confartigianato di Imperia comunica che San.Arti, il fondo di assistenza sanitaria integrativa dell’artigianato, interviene con misure straordinarie per affrontare l’emergenza Coronavirus e lancia la campagna #Semprepiùcongliartigiani. E’ stata infatti deliberata una serie di interventi, sollecitati da Confartigianato, per sostenere le imprese ed i lavoratori del settore in questo momento così difficile per il Paese.

● la sospensione della contribuzione a SAN.ARTI. da parte delle imprese artigiane attualmente aderenti, con le stesse modalità previste dal Governo per la contribuzione obbligatoria;

● il rimborso delle franchigie versate dagli iscritti per le visite specialistiche e gli accertamenti diagnostici effettuati dal 24 febbraio al 31 ottobre 2020;

● il riconoscimento di un’indennità straordinaria di 40 euro per ogni notte di ricovero in struttura ospedaliera (per un massimo di 50 notti) e una indennità di 30 euro al giorno per chi si trova in isolamento domiciliare (fino ad un massimo di 14 giorni), per gli tutti gli iscritti positivi al virus Covid-19. La misura si applica a tutti gli iscritti al Fondo e si estende anche ai titolari non iscritti di aziende che già versano a San.Arti.

● il riconoscimento di un’indennità straordinaria di 40 euro per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni per i titolari di aziende artigiane versanti a San.arti. e che risultassero essere positivi al virus Covid-19 dal 24 febbraio al 31 giugno 2020. Nel caso si rendesse necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l’iscritto avrà diritto a un’indennità di € 30,00 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno;

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Confartigianato di Imperia scrivendo una mail all’indirizzo info@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524501.