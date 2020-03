Lunghe code alle Poste di Ventimiglia, un lettore: "Ha influito anche la chiusura degli uffici di Grimaldi e di Latte"

Un nostro lettore interviene in relazione alle lunghe code di questa mattina all'ufficio postale centrale di Ventimiglia:

"Nell'articolo 'lunghe code alle poste' pubblicato su SanremoNews si dice che il motivo è da mettere in relazione agli uffici chiusi a Vallecrosia. Come residenti nella frazione Grimaldi, facciamo presente che gli uffici di Grimaldi e di Latte sono stati temporaneamente chiusi (dall'11 di marzo). Una decisione che abbiamo da subito ritenuta assurda, proprio per il rischio di portare ad una concentrazione di persone a Ventimiglia, cosa che puntualmente si è verificata. Auspichiamo perciò che gli uffici suddetti vengano celermente riaperti, se non altro seguendo le linee del buon senso".