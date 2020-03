Organizzare eventi e matrimoni al tempo del Coronavirus, Matteo Calabrese "Fa parte del mio lavoro trovare soluzioni"

“…Fa parte del mio lavoro trovare soluzioni”.



Con queste parole Matteo Calabrese ha espresso una serenità generale per il proprio lavoro. Lui in provincia di Imperia è uno dei più conosciuti organizzatori di manifestazioni e tra i wedding planner più affermati a livello nazionale. Con la sua azienda ‘Eventi e Momenti’ con sede a Taggia è da tempo al primo posto sul noto portale di recensioni, NozzeAdvisor.it. A lui si rivolgono anche tantissime coppie dalla vicina Costa Azzurra e dal Nord Italia.

Quindi gli abbiamo chiesto come stia vivendo questo momento particolare che prevede lo stop di manifestazioni e momenti di convivialità, per contrastare il contagio da Coronavirus, nell’ottica di evitare assembramenti di persone. “E’ vero, non è un periodo semplice per tutta la categoria ma parlando per la mia impresa, mi sono saltate soprattutto molte manifestazioni. Penso ad esempio a Meditaggiasca, ma anche alla tecnostruttura che avremmo dovuto allestire per i carri fioriti di Sanremo in piazza Colombo. - racconta Matteo Calabrese - Molte di queste manifestazioni sono state rinviate a data da destinarsi. E’ un bel problema. Per quanto riguarda i matrimoni, a meno che non succeda qualcosa nella coppia, le persone si sposeranno ugualmente. Di fatto questi vengono soltanto rinviati”.



Come sta vivendo questi giorni di stop forzato? “Siamo in standby. Sto aspettando il 3 aprile per conoscere quali saranno le decisioni nazionali. Non appena si potrà tornare ad organizzare manifestazioni ed eventi, bisognerà essere pronti con le location ed i fornitori ingaggiati. La mia figura di organizzatore serve proprio a questo. - prosegue - Ad esempio, nei matrimoni, a fare si che la coppia non si debba preoccupare di questi aspetti. Mi occupo io di trovare la data giusta per avere tutte quelle figure che contribuiscono a fare del matrimonio non un evento ma un’esperienza, unica ed indimenticabile. Certo chi si sta organizzando tutto questo da solo avrà sicuramente qualche problema in più”.

Che cosa accadrà dopo? “Quando usciremo da questa quarantena forzata ci troveremo nella condizione che tutti gli eventi, matrimoni compresi, saranno concentrati in due mesi anziché magari in sei mesi, come sarebbe stato prima di tutto questo. Sicuramente c’è chi dovrà rifare le partecipazioni e chi invece starà già pensando a delle alternative per luoghi o ristoranti perchè quelli scelti inizialmente sono diventati inutilizzabili a causa dell’emergenza sanitaria in atto e magari non c’è già disponibilità nelle date ipotizzate per il rinvio dell’evento. Un bel problema soprattutto nella nostra zona dove le location non sono moltissime. Pochi posti come si deve sul mare, pochi locali attrezzati per ospitare cerimonie d’inverno. Io collaboro e lavoro molto con Villa Ormond ed è un luogo incantevole con strutture che ti salvano in qualunque caso”.



“C’è anche da dire che io sono molto pignolo, nasco come maitre d’hotel ma oggi nonostante i riconoscimenti ed i risultati ottenuti scarico ancora le casse dal furgone perchè mi piace occuparmi in prima persona di tutti gli aspetti legati agli eventi che realizzo. Quindi, preferisco concentrarmi offrendo un alto livello qualitativo. E’ importantissimo fare una bella figura” - afferma Calabrese.



Nutre speranza per il suo settore? “Questa è un’emergenza per tutti e per tutti i settori. Dal punto di vista lavorativo è un periodo di riflessione. In questi giorni a casa sto già predisponendo le location alternative da proporre per alcuni matrimoni che avevo già in programma. - conclude - Il punto è che se oggi sono chiuso non incasso ed io vendo eventi ed esperienze, ma posso realizzarli solo quando è possibile farli. Confido che presto si tornerà ad organizzare manifestazioni e matrimoni come prima. Quindi sono relativamente preoccupato per il mio lavoro, del resto fa parte del mio lavoro trovare soluzioni”.