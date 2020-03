Il rosario ai tempi del Coronavirus si recita in diretta Facebook. Alex Dellerba a '2 ciapetti con Federico'

Tutte le sere alle ore 20:30 Alex Dellerba, Diacono della Diocesi di Albenga-Imperia, recita in diretta il rosario sul proprio profilo Facebook. Un modo per permettere alle persone di seguire la preghiera da casa in un momento di restrizioni dovute alle misure di contenimento del Coronavirus.

"Sono stati gli stessi abitanti del mio paese (Aurigo n.d.a.) e tanti amici a chiedermelo - ha raccontato a '2 ciapetti con Federico via skype' - Ho quindi subito deciso di avviare questa iniziativa, che faccio molto volentieri in un particolare momento di sofferenza. Attualmente l'unico mezzo per poter pregare e lanciare un messaggio di speranza è infatti quello ci offre la tecnologia. Naturalmente ne ho parlato con il Parroco del nostro paese, anche lui celebra la messa domenicale in diretta Facebook".