Da oggi e fino a diversa disposizione è vietato spostarsi dal in un comune diverso da quello in cui ci si trova, sia con mezzi pubblici che con mezzi di trasporto.

E’ il nuovo provvedimento adottato da Ministero della Salute e Ministero dell’Interno nell’ambito delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus.

Gli unici motivi che autorizzano lo spostamento in un altro comune sono per comprovate esigenze lavorative e di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute.