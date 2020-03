Emergenza coronavirus: l’Ordine Infermieri Imperia sostiene la campagna Imperia contro il Covid-19 creata sulla piattaforma Gofundme

L’Ordine Infermieri Imperia sostiene la campagna Imperia contro il Covid-19 creata sulla piattaforma Gofundme “per produrre cambiamenti e consentire alle persone di aiutarsi tra loro”. L’iniziativa è stata messa in campo da una giovane infermiera iscritta all’Albo di Imperia Giorgia Sapiolo.

“Sosteniamo l’ospedale e proviamo a garantire le cure a tutti i nostri famigliari, amici, nipoti, nonni – spiegano dal Consiglio Direttivo dell’Ordine Infermieri di Imperia -. Un minimo ragazzi da parte di ognuno di noi e potremo farcela. Forza”. I fondi raccolti serviranno per finanziare le forniture di dispositivi di protezione individuale agli operatori delle strutture sanitarie di Imperia con la collaborazione gratuita di OPI Imperia.

Grazie a questo progetto domani 23 marzo 2020 saranno consegnate 100 tute Tyvek Dupont di cui 70 per gli Ospedali e 30 per il servizio di Igiene territoriale servizio di tamponi Covid a domicilio, previa accettazione ASL1 della donazione, con la collaborazione e fornitura della ditta G.I.E.M. Ghirardelli di Imperia. Per donare www.gofundme.com e ricerca Imperia contro il covid 19.