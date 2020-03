Emergenza Coronavirus: la Naturun Team Valle Argentina avvia raccolta fondi per l'ASL1 "Un passo alla volta verso il traguardo"

Su GoFundMe è scattata la raccolta fondi per l'ASL 1 avviata dalla Naturun Team Valle Argentina. Il gruppo dei runner di Taggia e della vallata tra un allenamento domestico e l'altro ha avuto l'idea di mettersi a disposizione con i propri mezzi per aiutare chi sta lottando contro il Coronavirus.



Da qui è scattata l'idea di avviare la raccolta fondi attraverso il noto portale. La Naturun Team Valle Argentina vorrebbe riuscire a raccogliere almeno 7mila euro. Una volta raggiunto l'obiettivo economico, la somma sarà destinata all'acquisto di un respiratore o in alternative di altre attrezzature sanitarie per la rianimazione.



In poco più di un'ora dall'attivazione stanno già iniziando ad arrivare numerose donazioni. Un passo alla volta, proprio come nella corsa, i runner della Valle Argentina credono di poter raggiungere questo importante traguardo e vincere questa sfida per il bene di tutti.