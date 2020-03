Emergenza Coronavirus: la coop Il Faggio cerca personale, la residenza per anziani di Ventimiglia rischia di chiudere

"Cerchiamo supporto per la struttura di San Secondo a Ventimiglia, che altrimenti potrebbe rischiare la chiusura".



E' l'appello lanciato dalla cooperativa sociale 'Il Faggio'. La nota realtà sta cercando con urgenza personale sanitario ed ausiliario da impiegare nelle strutture che attualmente gestisce nelle province di Savona ed Imperia.

"Nonostante lo strenuo impegno di tutti i nostri addetti, si è determinata una significativa carenza di collaboratori presso le strutture per anziani e persone disabili gestite dalla cooperativa e per tale motivo c’è urgente bisogno di nuovo personale. - spiegano dalla Coop Il Faggio - Con questo appello pubblico, chiediamo la disponibilità di personale che possa aiutarci a garantire la continuità dei servizi essenziali per gli ospiti delle strutture residenziali. Chiunque possa dare la propria disponibilità è pregato di contattarci al più presto alla mail s.zampetti@ilfaggiocoop.it o al numero 393 959 1647".