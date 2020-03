Cucina e solidarietà durante l'emergenza Coronavirus, tanti regali gustosi per i professionisti dell'Ospedale San Martino

Il mondo della cucina porta solidarietà all'Ospedale San Martino di Genova. Nel reparto di Malattie Infettive arrivano i pasti preparati da alcuni rappresentanti del mondo culinario genovese.



Gli chef, Matteo Losio del 'Bruxaboschi', Stefano Di Bert del 'Sapore Maestrale', Andrea Zane del 'Toue Drue' e Roberto Panizza de 'Il Genovese' da stasera, distribuiranno gratuitamente pasti e altri beni di prima necessità in orario serale nel reparto simbolo della lotta al Coronavirus in Liguria. La distribuzione del cibo avverrà in assoluta sicurezza, grazie al contributo della Croce di San Desiderio.



Non è la sola dimostrazione di solidarietà arrivata oggi. Infatti, anche lo chef Marco Visciola di Eataly ha fatto una sorpresa ai professionisti impegnati nella lotta contro il Covid-19. Così al San Martino, il personale dei sette padiglioni maggiormente sollecitati dall'emergenza sanitaria, ha potuto assaporare i 400 panini con porchetta preparati dal cuoco e fatti recapitare grazie ai rider di Eco Bike Courier.



Infine, si sono aggiunti anche ben 19 chili di gelato del Salotto delle Dolcezze, 300 monoporzioni del Biscottificio Grondona ed anche 300 monoporzioni di prodotti di Romanengo, sempre indirizzati a medici, infermieri, operatori sociosanitari ed agli altri operatori impegnati quotidianamente sul campo.