L’emergenza Coronavirus e le conseguenze per il mondo dei parrucchieri: intervista ad Alessio ‘Sciampo’ De Lisi tra un’analisi del presente e consigli utili alle clienti (Video)

Tra le categoria maggiormente colpite dall’emergenza Coronavirus c’è quella dei parrucchieri e, in generale, del mondo dell’estetica. La distanza minima di un metro ha, di fatto, bloccato il lavoro di chi, per ovvie ragioni, non può non stare a pochi centimetri dal cliente. Risultato: serrande chiuse e la speranza che tutto passi il prima possibile.

Ne abbiamo parlato oggi con Alessio De Lisi, parrucchiere e titolare del noto salone sanremese ‘Sciampo’. Da quando è entrato in vigore il decreto l’attività si è fermata e ora tutto è in stand-by. Ma il focus con ‘Sciampo’ è anche una buona occasione per dare qualche consiglio utile alle clienti in attesa del ritorno alla normalità.