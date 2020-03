Fare Squadra speciale 'Turismo': oltre 1000 i questionari già compilati, l'inchiesta prosegue sino a lunedì alle 20

Oltre 1000 risposte al questionario on line dedicato alla nostra inchiesta sul Turismo adesso e dopo il Coronavirus nella provincia di Imperia nel primo giorno dell'iniziativa.

Chi conosce il reale tessuto delle imprese turistiche e della filiera ad essa legata sa bene che 1000 risposte sono già un numero più che significativo. Da una prima analisi la quasi totalità arriva da addetti ai lavori veri, i perditempo sono stati pochissimi perchè le domande fanno una selezione all'origine, chi non ha una azienda difficilmente risponde a caso se non per far passare in modo puerile il suo tempo.

Nella prima giornata di inchiesta poi oltre 200 persone hanno lasciato i proprii recapiti per poter essere coinvolti nei progetti successivi.

Tutti coloro che hanno attività nel settore turistico possono rispondere cliccando qui: albergatori, ristoratori, balneari, operatori della filiera (chi fornisce prodotti surgelati e freschi, prodotti per l'arredamento settoriale, ecc) purchè le attività siano legate al turismo.

Lunedì alle ore 20 chiude l'inchiesta. I risultati il giorno successivo con commenti ed approfondimenti.

Ricordiamo che FARE SQUADRA è un progetto ampio che abbiamo voluto per la 'nostra provincia di Imperia'.

Le inchieste continuano il 24-25-26 marzo con quella relativa al mondo Economico (commercio-artigianato-industria-immobiliare- liberi professionisti – agenti - consulenti ecc ), e il 27-28-29 marzo quella per i settori Agricolo (fiori, orticoltura e piante) e Agroalimentare (olio, vino ecc) e 30-31 marzo Sportivo (Società dilettantistiche, palestre, istruttori, ecc) nonchè il 1^ aprile per i tutti i lavoratori dipendenti (settore pubblico e privato)