Emergenza Coronavirus: verso il picco e ospedalizzazioni al limite. Toti "Stiamo rincorrendo l'aumento del virus con uno straordinario sforzo"

“Gli ospedalizzati, sono in crescita sia di media intensità sia le terapie intensive. Siamo quasi al limite della nostra capacità attuale".



Questo il messaggio del presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, nel consueto 'Punto Stampa' quotidiano sull'emergenza Coronavirus. Il governatore ha elencato i numeri che caratterizzano la giornata odierna nella lotta al diffondersi del virus. Su scala regionale in Liguria ci sono 1478 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 205 in più rispetto a ieri. Cresce anche il numero dei deceduti: i 171 dall’inizio dell’emergenza, 19 più di ieri (IL DETTAGLIO A QUESTO LINK). “Una crescita che era preventivata dalle nostre curve di espansione del virus. Ci auguriamo che le misure di distanza sociale comincino effettivamente a fare i loro effetti”.





Il presidente Toti ha poi annunciato: “Apriranno già domani nuove sale di terapia intensiva in tutta la regione. Stiamo rincorrendo l'aumento del virus con uno straordinario sforzo per garantire a tutti le sale necessarie alle loro terapie”.“Il virus si sta diffondendo. Anche tra i collaboratori della Presidenza e quelli stretti, apicali della Regione, vi sono casi di positivi che stanno bene e stanno a casa a fare il decorso della malattia. Ci auguriamo di darvi notizie migliori nei prossimi giorni. Stiamo raggiungendo picco dei contagi e speriamo che fletta rapidamente in una curva discendente. Chi deve uscire perchè ha lavori strategici da compiere con coraggio è tenuto a farlo tutti gli altri con altrettanto stiano il più possibile nelle loro abitazioni senza incontrare nessuno. Questo rende meno gravoso il compito del personale ospedaliero e delle forze dell'ordine”.Il governatore regionale è poi intervenuto sul nuovo decreto del presidente del consiglio Giuseppe Conte annunciando l'esclusione dal nuovo stop di tutti i cantieri strategici. La preoccupazione fino a poche ore fa era che le nuove restrizioni potessero mettere uno stop proprio ai lavori pubblici. In particolare in Liguria si temeva per il proseguimento della costruzione del nuovo Ponte di Genova.“Questo è legge per tutti. Sulle filiere e singoli aspetti ci confronteremo con le categorie per applicare le eventuali interpretazioni. Abbiamo già dato intesa come Regione Liguria” - ha concluso Toti.Tornando sull'ambito sanitario e sui progetti futuri di Regione Liguria, l'assessore alla sanità Sonia Viale ha fatto il punto sulla situazione: “E' stata una giornata intensa con un obiettivo prioritario, di poter accogliere tutte le persone che hanno necessità di ricovero nei nostri ospedali. Questo necessita una straordinaria capacità di riorganizzarsi in tempi veloci. Abbiamo fatto un intervento importante nell'area del ponente, individuando il Santa Corona (Pietra Ligure) come luogo per emodinamica e per l'area metropolitana per accentrare tutta la medicina d'urgenza sul san martino. L'azione deve essere veloce per consentire di superare il picco”.SERVIZI DI NEUROPSICHIATRIA - “Tante le segnalazioni di cittadini che via via segnalano criticità partendo da bisogni che in un momento di estrema emergenza possono sembrare insormontabili. - ha detto l'assessore - Ho chiesto a servizi di neuropsichiatria di supportare le famiglie in esigenza e dare serenità in un momento in cui si deve rimanere a casa tutto il giorno. Ho chiesto rafforzamento ove possibile del servizio domiciliare”.FARMACI SPERIMENTALI - “Stiamo lavorando per trovare una risposta. Il prof. Bassetti quando cita e descrive farmaci sperimentali, il Rendesivir e la capacità di acquistarlo negli Stati Uniti per usarlo al San Martino. - ha affermato Sonia Viale - Questo potrebbe essere utilizzato anche in altri ospedali della Liguria ma c'è un articolo del decreto legge 'Cura Italia che ha complicato una procedura che prima era fatta solamente da comitato etico regionale. Oggi occorre anche via libera da Aifa e Istituto Spallanzani, complicando le procedure anche perchè manca circolare applicativa. Noi abbiamo bisogno di usare questi farmaci. Ho dato mandato di fare il possibile perchè in Liguria si continuino ad usare questi farmaci. Nella precedente versione erano già autorizzati da comitato etico regionale”.

TAMPONI E TEST SIEROLOGICI – "Ci siamo posti l'obiettivo di aumentare il numero di tamponi. Ogni giorno stiamo aumentandoli e potenziando anche i nostri laboratori. Abbiamo anche una valorizzazione dei test sierologici che hanno una validità diagnostica, non paragonabile a quella del tampone ma hanno un significato per trovare anticorpi specifici, quale utile ausilio per comprendere al meglio gli aspetti dell'infezione. Abbiamo dato mandato ad Alisa di procedere in questa direzione e di iniziare a fare test sierologico ad operatori sanitari, al letto dei pazienti ricoverati e agli ospiti delle RSA. Sul sito di Alisa c'0è un bando per chiedere a tutti i laboratori della regione di fare questi test per farne il maggior numero possibile”.



Oltre a questo l'assessore Viale ha ricordato anche l'attivazione del nuovo numero verde che interesserà da domani l'ASL 1 Imperiese (LINK).