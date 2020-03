Ventimiglia: corsi di inglese in attesa della riapertura dei Corsi dell’Unitrè

In attesa della riapertura dei Corsi dell’Unitrè intemelia, alcuni appassionati della lingua di Shakespeare hanno rispolverato il manuale di Sonia Brough e Carolyn Wittman, tradotto da Chiara Zini per le edizioni Mondadori e intitolato ‘Inglese in 30 giorni’ (foto Raneri), consigliato dal 2009 per quanti debbono lavorare, studiare, conoscere e viaggiare in vari Paesi. Nel caso positivo della riapertura dei ‘battenti’ nella sede di via Sottoconvento a Ventimiglia, è previsto per il pomeriggio (ore 15.30) di mercoledì 8 aprile una Conversazione in lingua inglese con l’esperta signora Danila Foresti. Per contatti 0184 34692.