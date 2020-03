Sanremo: per sconfiggere il Coronavirus bisogna stare a casa, ma come fa chi una casa non ce l’ha?

La regola del momento, per far fronte all’emergenza Coronavirus, è una e semplice: restare a casa. Ma come fa chi una casa non la ha?

A Sanremo sono diversi i senzatetto che, anche grazie a un clima quasi sempre benevolo, vivono quotidianamente all’aperto, grazie all’aiuto di qualche passante, sanremesi generosi, del Comune e delle associazioni che si impegnano per loro. Anche loro adesso devono affrontare l’emergenza, adottare le misure di sicurezza, e possibilmente vivere al chiuso.

Una situazione non certo facile per il Comune, la Caritas e le associazioni. Le possibilità sono due: il dormitorio a bassa soglia e il dormitorio della Caritas. Ma non tutti vogliono andarci, alcuni la vivrebbero come una costrizione. Motivo per il quale la Polizia Municipale è costantemente impegnata nel controllo degli homeless e nell’opera di persuasione nella richiesta di aiuto, così come fa la Caritas una volta la settimana. Negli ultimi giorni è stato disposto anche il trasferimento alla Caritas di chi aveva scelto l’ospedale ‘Borea’ per passare la notte.

Come funzionano i dormitori? Si entra alle 19 solo rispettando alcune semplici regole: no ubriachi, no drogati, no con animali (norma valida solo per il dormitorio Caritas, non per quello a bassa soglia). Poi, alle 8 del mattino seguente, si deve lasciare la struttura. Il che, forse, in un momento come quello che stiamo vivendo non è proprio l’ideale. Esiste anche il dormitorio diurno, ma serve che il soggetto preso in carico accetti anche una serie di provvedimenti per un progressivo ritorno alla normalità e non tutti lo condividono. Ovviamente all’interno delle strutture vengon rispettate tutte le norme per evitare il contagio.

Allo stato dei fatti, quindi, non esiste un vero e proprio programma per dare un riparo agli homeless anche durante il giorno, ma l’assessore ai Servizi Sociali, Costanza Pireri, garantisce che il Comune di Sanremo si sta attivando per fare in modo che tutti siano seguiti al meglio.