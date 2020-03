Una preghiera durante l'emergenza Coronavirus: Badalucco, il sindaco Orengo alla Madonna della Neve

Il Sindaco di Badalucco, Matteo Orengo questa mattina si è recato in solitaria presso la Chiesa della Madonna della Neve. Il primo cittadino ha accolto l’invito del Vescovo della Diocesi di Ventimiglia San Remo, Mons.Antonio Suetta che nei giorni scorsi aveva invitato gli amministratori ad una preghiera.



Questa mattina, Orengo, rispettando le misure per contrastare il diffondersi del Coronavirus, ha partecipato insieme al parroco della valle Argentina, Don Rosario Tambaro, ad un momento di preghiera per chiedere l’intercessione della Vergine e la Misericordia del Signore per superare questa emergenza, affidandoGli il paese, i malati ed i loro parenti e soprattutto il personale sanitario.





Il primo cittadino ha sottolineato: “Ho subito accolto l’invito rivolto a me ed a tanti miei colleghi di intercedere con una preghiera nei confronti della Vergine Maria ed a favore delle nostre comunità. Come badalucchesi abbiamo deciso di salire alla Madonna della Neve il luogo sacro per noi dove ogni 5 agosto ci rechiamo per chiedere la grazia alla Madonna, per pregarla, per venerarla, per fare la festa della nostra comunità. Forse la festa religiosa più importante che abbiamo come comunità di Badalucco"."Ritengo che la preghiera sia un atto forte, un atto di speranza, un atto di affidamento totale per chi crede nella volontà della Vergine e di Dio. In questo momento c’è bisogno di tanta speranza e tanta forza. - ha aggiunto - La nostra comunità, per fortuna non è nelle condizioni in cui si trovano molte cittadine e paesi della Lombardia e dell’Emilia Romagna. In questi ultimi giorni sicuramente questa pandemia sta mettendo a dura prova tutte le cittadine italiane. Per chi ha fede questo è un atto di affidamento per chi non ha fede deve essere visto come un atto di speranza e di comune intento affinché spiritualmente ci si trovi tutti uniti per sconfiggere questo male. Ringrazio Don Rosario per l’invito e chiedo a tutte le famiglie badalucchesi di fermarsi e pregare insieme a noi in questi pochi minuti"."Abbiamo bisogno di normalità. Abbiamo bisogno di poter superare questi momenti e girarci indietro tra qualche tempo e capire quanto siamo messi alla prova e quanto obbedire alle direttive che ci sono stati dati che sono direttive in primis di buonsenso di attenzione e rispetto verso se stessi e gli altri. Ringrazio mons. Suetta per questo pensiero perchè una preghiera non fa mai male, non è mai qualcosa di dannoso e può solo portare dei frutti” - ha concluso il sindaco di Badalucco.