Sanremo: anche la 'Sinergie servizi postali' chiede ai cittadini "Noi usciamo per voi, voi state a casa per noi"

La ‘Sinergie servizi postali’ di Sanremo di Corso Inglesi (con uffici dislocati anche a Borghetto Santo Spirito, Savona e Genova) ci scrive per sottolineare nuovamente la richiesta verso i cittadini di rimanere in casa.

“Ci occupiamo di corrispondenza postale e pacchi – scrive l’azienda - prevalentemente per conto dell'operatore postale Nexive su quasi tutta la Liguria. Consapevoli che, a cominciare da chi è impegnato nei servizi sanitari, il nostro lavoro sebbene inserito nei servizi ‘essenziali’ è meno importante di altri. Ciononostante siamo quotidianamente chiamati a svolgere il nostro lavoro con 43 postini/driver e impiegati”.

L’azienda ha prodotto una locandina affissa negli nostri uffici e sui furgoni e scooter degli addetti, per cercare di fare la sua parte nell'intento di sensibilizzare le persone che vanno in giro senza le reali motivazioni. Sulla locandina è semplicemente scritto “NOI USCIAMO DI CASA PER VOI, VOI STATE A CASA PER NOI”.