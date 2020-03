Emergenza Coronavirus: nuova ordinanza a Bordighera, il sindaco chiude anche il sentiero del Beodo e l'area portuale

Anche l'amministrazione comunale di Bordighera ha deciso di restringere ulteriormente le aree pubbliche per i cittadini. Così nella giornata odierna è stata prevista la chiusura del sentiero del Beodo e dell’area portuale.

Già una decina di giorni fa, il Comune, aveva adottato analoghi provvedimenti per evitare assembramenti di persone e nell'ottica di contrasto alla diffusione del contagio al Coronavirus, aveva disposto al chiusura di alcune aree. Così l'amministrazione Ingenito aveva proceduto ad interdire al passeggio il lungomare, i parchi cittadini e le aree gioco per i bimbi. Infine, due giorni fa anticipando le misure odierne aveva previsto la chiusura dei cimiteri, dell’area cani e puntuali limitazioni per gli spostamenti, cosi come per l’attività sportiva.