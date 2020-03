Emergenza Coronavirus: dati in crescita, 152 persone decedute. Toti "In questi giorni ci giochiamo la sfida contro la malattia".

Salgono infatti, a 1273 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 181 in più rispetto a ieri. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 727 sono ospedalizzati, di cui 129 in terapia intensiva, 430 sono al domicilio (125 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 116 (23 più di ieri).

• Asl5: 510

"Siamo ancora nella curva in espansione- ha sottolineato Toti- la giornata di oggi si è svolta regolarmente. Le persone stanno comprendendo che dal loro atteggiamento dipende il futuro di questa battaglia. Questo è un momento di grande crescita della malattia. Molti sono al proprio domicilio. Nessuno è rimasto senza le cure di cui avevano bisogno".



Per il governatore ligure è fondamentale che tutti i cittadini rispettino quindi le regole: non uscire dalla propria abitazione per motivi futili. "Nessuno dovrà raggiungere le seconde case, non lo si deve fare. In questi giorni ci giochiamo la sfida contro la malattia e se tutti faranno il loro dovere a breve vedremo la luce in fondo al tunnel".



Il presidente Toti ha poi annunciato che stasera, domani e lunedì verranno distribuiti ai capoluoghi di provincia carichi di mascherine le quali poi saranno, a loro volta, distribuite ai vari presidi sanitari. Toti oltre a rivolgere un appello ai cittadini si è anche rivolto all'opposizione, ed in particolare al Partito democratico:"abbassiamo i toni e le polemiche; io sono sempre aperto al confronto- ha chiosato- ma il pd ligure sembra che vive in una bolla rispetto al resto del Paese".

Per quanto riguarda invece, i passeggeri della Costa Luminosa, attualmente attraccata al porto di Savona, Toti ha ribadito che verranno fornite le cure a chi ne ha bisogno,ma che è escluso "che la nave rimanga in quarantena al porto e quindi bisognerà valutare per i passeggeri e i membri dell'equipaggio la struttura idonea per la quarantena". Una situazione che la Liguria non intende gestire da sola e che quindi chiede la collaborazione della protezione civile nazionale. Per il presidente Toti infine, questo fine settimana occorre più che mai rispettare le prescrizioni imposte: "siamo sulla Linea del Piave e non possiamo concedere spazio al nostro nemico".