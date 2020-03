Emergenza Coronavirus: a Sanremo chiusa la ciclabile, le spiagge e le piazze

A Sanremo il sindaco ha deciso di chiudere pista ciclabile, spiagge e piazze. Nell'ultima ordinanza firmata dal sindaco Alberto Biancheri, vengono inasprite le misure restrittive atte a contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus.



Il provvedimento rimarrà valido fino al 3 aprile ed impone il divieto:



- di stazionare o di percorre parchi e giardini pubblici;



- di stazionare o di percorrere spiagge e le scogliere lungo la fascia costiera comunale;



- di stazionare o di percorrere, eccetto che per gli attraversamenti stradali, la pista ciclopedonale costiera comunale;



- di stazionare nelle piazze cittadine;



- di stazionare, dopo l'erogazione del prodotto o nell'attesa del proprio turno, nelle prossimità dei distributori di alimenti e bevande collocati su aree pubbliche;



Inoltre, con questa ordinanza Biancheri interviene anche sulle uscite con animali da compagnia. Questa attività fino ad oggi tollerata aveva portato molte persone ad evadere dalle restrizioni governative che impongono a tutti di restare a casa. Con il nuovo provvedimento queste uscite sono limitate a permettere l'espletamento di esigenze fisiologiche e devono essere svolte esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Infine, nell'ordinanza il primo cittadino ricorda anche le misure adottate su tutto il territorio nazionale dal Ministero della Salute, con il divieto dell'attività ludica e ricreativa all'aperto; consentita invece l'attività motoria solo in prossimità della propria abitazione.