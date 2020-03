Dalla Francia: tre morti ieri in Costa Azzurra per il Covid-19. Ufficiale, da stasera coprifuoco a Nizza dalle 23 alle 5

Tre morti e coprifuoco notturno confermato. Sono queste le novità che arrivano dalla Francia e in particolare dalla Costa Azzurra, in relazione all’emergenza Coronavirus.

I morti di ieri sono due persone di 75 e 78 anni mentre un 63enne morto, anche perché già soffriva di gravi patologie. Nove, in totale, i morti della regione Paca.

Intanto il Sindaco di Nizza, Christian Estrosi (che ricordiamo da alcuni giorni lavora da casa in quanto risultato positivo al Covid-19), ha confermato il ‘coprifuoco notturno’ nella città della Còte. Qualsiasi uscita, dalle 23 alle 5 sarà vietata da questa sera, per un periodo indeterminato. Il decreto, ovviamente, non riguarderà le persone essenziali per la vita della città o che lavorano la notte. La sanzione, in caso di inosservanza, è di 38 euro (11 euro se viene pagata entro 24 ore).

“Le Alpi Marittime sono state collocate in una zona a rischio – ha detto Estrosi – e, nonostante i divieti in atto, ho visto comportamenti irresponsabili. Il divieto sarà applicato a tutti, ad eccezione di chi è in servizio, i medici, i tassisti e chi deve lavorare”. Il provvedimento aggiunge al divieto sulla Promenade des Anglais, in vigore da ieri alle 14 ed alla chiusura delle spiagge di Nizza.

Intanto oggi niente posta nelle buche da lettere francesi, visto che sono chiusi anche gli uffici postali. Non è solo l’effetto delle misure adottate per il contenimento dell’infezione, ma anche una necessità per dare un minimo di respiro sia ai portalettere, sia agli impiegati delle poste che hanno dovuto, in questi giorni, far fronte ad una crescita del lavoro dovuta alle crescenti malattie dei loro colleghi.

Ieri sera, intorno alle 21, una trentina di giovani si è raggruppato a Nizza nel quartiere dei Moulins bruciando cassonetti dell’immondizia e scagliandosi contro le forze dell’ordine. L’intervento della polizia, anche con un elicottero che illuminava la zona, ha riportato, intorno alle 22, la situazione sotto controllo.