Da Ventimiglia, Parodi (FAI) approva la risoluzione del Consiglio Nazionale monegasco

"Oggi approviamo in pieno la risoluzione del Consiglio Nazionale"



Roberto Parodi, segretario dei Frontalieri Autonomi Intemelia saluta positivamente il provvedimento assunto che interesserà anche numerosi lavoratori che quotidianamente partono dalla zona di Ventimiglia per recarsi oltre confine nel vicino Principato di Monaco. "Il consiglio nazionale monegasco, presieduto da Stephane Valeri, approva una risoluzione dove viene incontro alle nostre richieste. - spiega Parodi - La sicurezza delle norme igieniche e di protezione per coloro che sono costretti a lavorare. La garanzia del 100% del salario per le fasce medie basse".



"Stephane Valeri è stato in passato già ministro del lavoro e della sanità. Nell'ambito del suo mandato ci ricordiamo in particolare l'accordo sanitario per i lavoratori frontalieri le misure a tutela dei lavoratori senza discriminazioni nei casi di licenziamenti collettivi - conclude il segretario dei FAI - Ci auguriamo che il governo dia seguito alla risoluzione".