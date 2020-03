Coronavirus: la Confartigianato a disposizione delle imprese per informazioni sul Fondo di Garanzia Emergenza Covid-19

La Confartigianato di Imperia è a disposizione delle imprese per fornire informazioni in merito al Bando della Regione Liguria per il Fondo di Garanzia Emergenza Covid-19. Si tratta di un bando da 5,5 milioni di euro per erogazione di finanziamenti bancari a sostegno del circolante delle imprese di artigianato, turismo e commercio.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio credito della Confartigianato di Imperia inviando una mail all’indirizzo credito@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524510 - 0184/524520.