Coronavirus: i bambini dell'I.C. Sanremo Levante realizzeranno un libro di ricette e ricordi per non dimenticare

In questi tempi di emergenza sanitaria per Coronavirus, la dirigente dell'I.C. Sanremo Levante la dott.ssa Anna Maria Fogliarini ha dato via ad una 'strategia di vicinanza'. Di che cosa si tratta? L'iniziativa è semplice ma ad alto impatto, ai bambini ed alle famiglie è stato chiesto di condividere una ricetta di queste giornate, nell'ottica del principio #iorestoacasa.

Un'idea subito sposata anche dal corpo docenti della scuola primaria che l'ha condivisa con tutti gli alunni. “E' ormai quasi un mese che l'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, tiene i bambini lontani dalle aule della scuola. Così da un giorno all'altro ci siamo trovati lontani da amici, maestre, compagni di banco, colleghi e alunni e le lezioni, complice la didattica a distanza, si sono trasferite dalle colorate e rumorose aule alle sale da pranzo e alle camerette” - sottolineano dall'Istituto Comprensivo.



“Cucinare insieme a qualcuno e per qualcuno è un ottimo modo per trascorrere delle ore insieme ai propri bambini, un lavoro 'a più mani” per superare questo momento. La cucina diventa una “scusa” per tramandare sapori e tradizioni attraverso continuità e condivisione. E' come fare l'appello, ma in grande!” - aggiungono.



Questa attività si affianca a quelle già avviate per l'insegnamento a distanza e non vuole essere un compito da fare a casa quanto piuttosto una testimonianza. L'Istituto Comprensivo punta a realizzare un libro di ricette, intervallato da immagini, riflessioni, foto e suggestioni scritte dai bambini e inviate alle insegnanti. “Una eredità da lasciare alle generazioni future, un segno di ciò che stiamo vivendo senza sapere come saremo quando ci ritroveremo ancora 'occhi negli occhi', ma con la certezza che tutta la forza e il coraggio che ci hanno tenuti uniti, sia passata anche attraverso una ricetta del cuore” - concludono.