Coronavirus: ditta sanifica ambulanze e sede della Croce Bianca di Imperia, "Gli abbiamo chiesto quanto volesse, ci ha risposto... un caffè"

Una ditta, la EcoserviceLine di Imperia, ha sanificato tutte le ambulanze e la sede della Croce Bianca imperiese. Due ore di lavoro che di solito viene svolto dai volontari tra un servizio e l'altro, tutto questo al costo di... un caffè.



Ha dell'incredibile quanto accaduto ieri nella sede della pubblica assistenza. Oggi sono i volontari a raccontare l'episodio ed a ringraziare il benefattore: "Ieri mattina verso le 8 riceviamo una telefonata in sede dove ci dicono, 'Volevamo dirvi grazie per quello che state facendo e nel pomeriggio vorremmo venire da voi per farvi vedere il nostro nuovo sanificatore. Siamo da tempo professionisti nel settore della sanificazione ambientale e volevamo venire a farvi vedere un prodotto apposito, utilizzato anche in ospedale perché in questo momento sicuramente potreste averne bisogno'".



"Alle 14 arriva in sede Francesco, che spiega prima le modalità del sanificatore, ci spiega la tipologia di prodotto che utilizza, e soprattutto ci dice ora però iniziamo a lavorare. Con il sorriso nascosto dietro la mascherina, il sudore sul viso Francesco ha sanificato tutte le ambulanze, poi è passato ai locali della sede ed ai locali dove dormono gli equipaggi. - aggiungono i volontari - Finito tutto, dopo circa due ore di lavoro chiediamo quanto fosse il compenso? La risposta è stata un caffè, grazie. Un po' stupiti ed increduli facciamo il caffè al nostro nuovo amico, che una volta rimesso il sanificatore in macchina si rivolge a noi e ci dice ci vediamo settimana prossima.... Voi preparate il caffè!"



"Un grande gesto di un'importanza enorme perché in questo momento la sanificazione de mezzi e della nostra sede è al primo posto per noi. Grazie mille Francesco e grazie a tutti quelli che in questo momento difficile ci sono vicini perché grazie a loro stiamo stringendo i denti. Grazie di cuore dai Volontari della Croce Bianca Imperia" - concludono.