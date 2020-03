Coronavirus: 500 mascherine artigianali per Airole, Bajardo e Coldirodi, il regalo fatto dalle famiglie Bianchini e Traetta. "È una goccia, stiamo cercando altro tessuto"

Le famiglie Bianchini Traetta hanno deciso di convertire la loro routine quotidiana iniziando a produrre mascherine. Un regalo per l’entroterra ed un gesto positivo in questo momento di emergenza sanitaria per Coronavirus.



Loro sono Lello e Maria, marito e moglie, aiutati da Felice, il fratello di lei. Nei giorni scorsi hanno consegnato un primo carico di 150 mascherine al comune di Airole che ha iniziato a distribuirle presso la popolazione. Un carico di altrettanti pezzi sarà dato da lunedì agli abitanti di Bajardo ed a breve ulteriori 250 mascherine andranno a Coldirodi di Sanremo.



“Noi ci siamo sempre prodigati per il prossimo, guardando un articolo in tv abbiamo visto un artigiano tappezziere che realizzava mascherine in tessuto TNT. Io sono un pensionato e mia moglie è una casalinga, ma sa cucire a macchina e la sua famiglia ha avuto per anni una impresa che produceva valige, così ci siamo guardati e abbiamo deciso di fare qualcosa anche noi in questa emergenza” - racconta Lello



“Abbiamo iniziato a fare un po’ di telefonate. Così attraverso una nostra conoscente abbiamo trovato 25 metri di tessuto con disegni natalizi. Noi crediamo e questo ci ha ricordato l’avvento, come segno di una vita migliore che ci prospettiamo per tutti quanti. Così abbiamo comprato tessuto ed elastici ed iniziato la produzione”.



“Ci vogliono davvero pochi minuti per realizzarle. - spiega Lello - A quel punto abbiamo preso contatti con i sindaci di Airole e Bajardo che hanno accolto di buon grado le nostre intenzioni e si sono subito offerti di pagarci i materiali ma abbiamo rifiutato. Questo voleva essere un regalo per le comunità a cui siamo rimasti legati e dove abbiamo vissuto in questi anni. A breve completeremo un altro carico per Coldirodi distribuendole a conoscenti ed attività”.



“Oggi purtroppo trovare questo tessuto TNT è difficile perchè le aziende sono ferme così come i negozi di tessile sono chiusi. Se qualcuno ne avesse e gli servissero delle mascherine noi siamo a disposizione per continuare a farle gratuitamente. - conclude - La nostra iniziativa è solo una goccia in questo momento così difficile”.