Coprifuoco in cinque località della Costa Azzurra: oltre a Nizza sono Menton, Vallauris Golfe-Juan, Roquebrune-Cap-Martin, Mougins

Il coprifuoco non scatta, questa sera, solo a Nizza.

Altre località della Costa Azzurra hanno adottato provvedimenti simili per evitare che si possano creare raggruppamenti di persone, soprattutto giovani.

Il sabato sera, infatti, è normalmente dedicato alla movida e, anche se i locali sono chiusi, occasioni per far festa, spostandosi in abitazioni private, non mancano certo.

Inoltre i fattacci accaduti ieri sera nel quartiere dei Moulins a Nizza, dove gruppi di giovani hanno lanciato proiettili contro veicoli dei pompieri, dopo aver dato a fuoco dei cassonetti dell’immondizia, non lasciano per nulla tranquille le autorità locali.