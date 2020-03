San Lorenzo al Mare: la ditta Camst dona generi alimentari alla Casa di Riposo di Dolcedo.

La ditta Camst, che gestisce la mensa scolastica del Comune di San Lorenzo al Mare, di concerto con lo stesso Comune e con il Comune di Dolcedo, ha donato generi alimentari alla Casa di Riposo di Dolcedo. I generi alimentari in questione, con tutte le accortezze del caso, sono stati presi in consegna da personale della Protezione Civile SS. Trinità di Imperia, che opera per conto dei Comuni di San Lorenzo al Mare, Dolcedo, Vasia e Prelà, che ha provveduto alla consegna nella mattinata di oggi.