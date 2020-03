Spostamenti dei frontalieri ai tempi del coronavirus, Ioculano: "Consentito il passaggio se in possesso di certificazione"

“Come è noto dalle 22 alle 5 il sindaco di Mentone ha ordinato il coprifuoco. Ho appena ricevuto rassicurazioni dal console Brochiero, che a sua volta si è interessato mediante prefetto, che per i frontalieri e fornitori, se in possesso di certificazione, sarà consentito il passaggio”. Una segnalazione particolarmente importante per i frontalieri che ci arriva dal consigliere comunale di Ventimiglia Enrico Ioculano.