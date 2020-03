A Sanremo nasce 'Civiltà Liberale', un movimento politico che si rivolge all'area moderata con ideali liberali

Dalla convergenza di intenti ed idee, provenienti da esperienze professionali, associative e politiche diverse, nasce oggi, a Sanremo, "Civiltà Liberale", un nuovo movimento politico. "L'obiettivo primario è quello di dar vita ad un'area moderata in cui possano convergere gli ideali propri delle tradizioni liberali, ponendosi quindi al centro del panorama politico oggi esistente" - spiegano.



Il nuovo soggetto politico è stato fondato da Alessandro Condò, Alberto Pezzini e Donato Di Ponziano. Quest'ultimo ricopre anche l'incarico di presidente ed insieme ali altri due fondatori fanno parte anche del consiglio direttivo, dove troviamo anche: Renato Condò, Monica Corgnati, Antonio De Fazio, Vincenzo Silvestri.



"Una nuova realtà al servizio dei cittadini, proiettata a raggiungere quegli obiettivi utili alla crescita civile ed economica delle nostre comunità. Una forza volta alla realizzazione di fatti concreti, progetti ed iniziative che servano a costruire un futuro migliore per i giovani, per gli adulti, gli anziani e coloro che la società tende ad emarginare" - aggiungono.



All'interno, Civiltà Liberale è strutturata per aree di competenza: alla sicurezza troviamo Pietro Martullo, ai lavori pubblici Rostislava Nikolova, al turismo Diego De Santis, alla cultura Alberto Pezzini, allo sport Renato Condò, alla sanità Francesca Stea, ad eventi e manifestazioni Giuseppe Riolfo, ad economia e commercio Alfredo Gualco, al sociale Agata Amaretti. In più figurano anche una rappresentante per l'Area Rosa, Monica Corgnati e per l'Area Giovani, Clarissa Gualco.



"Vogliamo organizzare e strutturare il consenso raccogliendo le istanze e le aspettative di chi lavora e guarda avanti per una civiltà aperta, organizzata senza discriminazioni, una politica contro nessuno, ma attenti a combattere democraticamente qualsiasi tipo di prevaricazione o scelta a favore di pochi. - dichiarano dal movimento - Si guarda alla cultura e allo sport come elementi indispensabili per la crescita delle nuove generazioni".



Il primo progetto di Civiltà Liberale? "Sin da ora siamo pronti ad annunciare la nascita dell'iniziativa: 'I Seminari di Civiltà Liberale - Comunicazione e Politica'. Una serie di incontri a scopo formativo/didattico tenuti da esperti nazionali ed internazionali, aperti a tutti, uomini e donne, giovani ed anziani" - concludono.