Trump ha chiuso i confini per i viaggiatori provenienti dall'Europa e non solo

Di fronte a una crisi crescente, Donald Trump nei giorni scorsi si è rivolto agli americani dall'ufficio ovale, annunciando la sospensione dei viaggi per 30 giorni negli Stati Uniti "dall'Europa", per arginare l'epidemia del nuovo coronavirus, che ha ulteriormente afflitto i mercati finanziari.

Questa misura, che è entrata in vigore venerdì 13 marzo a mezzanotte, si applicherà a tutti coloro che hanno soggiornato nell'area Schengen durante i 14 giorni precedenti il loro arrivo previsto negli Stati Uniti, ad eccezione dei cittadini americani e dei residenti permanenti. "La vera minaccia per noi è ora l'Europa", ha detto Trump. "E' da lì che provengono i casi. Per dirla senza mezzi termini, l'Europa è la nuova Cina ". Il Dipartimento di Stato ha inoltre esortato gli americani a evitare i viaggi all'estero "a causa dell'impatto globale del Covid-19". La diplomazia statunitense ha anche affermato che gli americani che viaggiano al di fuori degli Stati Uniti rischiano di essere intrappolati, perché molti paesi, compresi quelli in cui non sono stati ancora segnalati casi di coronavirus, "possono limitare i movimenti senza preavviso". Vogliamo rammentare che prima della chiusura delle frontiere ai cittadini provenienti dall'Europa, era necessario dotarsi dell'ESTA.

L'ESTA è un documento obbligatorio per entrare nel territorio americano. Infatti, prima del propagarsi del coronavirus era necessario effettuare la richiesta direttamente online almeno 3 giorni e massimo 2 anni prima del volo per qualsiasi stato americano. L'ESTA aveva una validità di 2 anni dalla data di accettazione della richiesta. Il soggiorno negli Stati Uniti non doveva comunque superare i 90 giorni. Inizialmente, l'autorizzazione ESTA era gratuita, ma dal 2010 è diventata a pagamento.

Questo cambiamento si è verificato dopo che il governo degli Stati Uniti ha cambiato il suo sistema ai sensi della legge della Promozione del Viaggio del 2009. Il costo dell'ESTA non era fisso e poteva variare a seconda del sito utilizzato per effettuare la richiesta. Le tariffe spaziavano dai 20 ai 70 euro per ogni domanda e per ogni viaggiatore. Adesso prima di intraprendere un viaggio negli Stati Uniti dovremo aspettare che il problema coronavirus si dipani e una volta debellato, potremo sapere quali cambiamenti sostanziali potrà subire la domanda dell'ESTA.