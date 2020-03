Parte "Fare Squadra": 4 inchieste per fotografare senza filtri la provincia di Imperia e creare progetti nel dopo Coronavirus. Dicci la tua su “Turismo”

In questo momento di crisi terribile che coinvolge tutti, media compresi, una scelta precisa del nostro gruppo editoriale: stare con la gente per conoscere nei particolari cosa sta accadendo, senza filtri e senza timori reverenziali con nessuno.

Vogliamo tracciare la fotografia vera del tessuto lavorativo locale, senza alcuna vergogna di essere in una condizione a tratti terribile.

Tutti insieme, uniti, per dirci le cose come stanno davvero e per costruire insieme dei progetti concreti e veri per la ripartenza. Una fotografia reale della nostra provincia che porteremo sul tavolo di politici e istituzioni, corredata poi da idee e progetti costruiti dai nostri lettori, coinvolti in focus group operativi che badino al sodo, all'essenziale, al vero per poter ripartire e non ai massimi sistemi, che nel brevissimo periodo non servono.

Proponiamo il 21-22-23 marzo la rilevazione dedicata al settore Turismo (alberghiero-ricettivo, balneare, ristorazione ecc) , motore dell’economia locale. Il 24-25-26 marzo quella relativa al mondo Economico (commercio-artigianato-industria-immobiliare- liberi professionisti – agenti - consulenti ecc ), e il 27-28-29 marzo quella per i settori Agricolo (fiori, orticoltura e piante) e Agroalimentare (olio, vino ecc) e 30-31 marzo Sportivo (Società dilettantistiche, palestre, istruttori, ecc), poi daremo spazio anche ai lavoratori dipendenti (nel pubblico e nel privato) e ai giovani

INIZIAMO DAL TURISMO: il tuo parere è importante, se sei operatore del settore, ma anche se sei un lettore impiegato presso aziende turisitiche. Tracciamo la mappa vera del settore, diciamoci le cose come stanno.

PARTECIPA ALL'INCHIESTA CLICCANDO QUI!