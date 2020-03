Alimentazione dei cani: errori da non commettere e consigli

Quando si decide di accogliere un cane in famiglia, è molto importante impegnarsi per scegliere l’alimentazione giusta. Come è chiaro, si tratta di un aspetto cruciale per la salute.

Quali sono i consigli per scegliere la miglior alimentazione per cani ? Quali gli errori da evitare? Nelle prossime righe, abbiamo selezionato alcuni consigli per voi.

Attenzione ai carboidrati

Il primo consiglio da seguire quando si parla di alimentazione dei cani riguarda il fatto che, se si ha intenzione di preservare la salute del proprio amico a 4 zampe, è necessario moderare l’assunzione di carboidrati.

Eccedendo con la somministrazione di questi nutrienti, si rischia infatti di sovraccaricare eccessivamente l’apparato digerente dell’animale. In tal caso, tra le principali conseguenze rientra l’insorgenza di fermentazioni intestinali, con conseguenze fastidiose relative all’equilibrio batterico di questa importantissima parte del corpo.

Bando ai coloranti

Proseguendo con le dritte relative agli errori da evitare quando si sceglie l’alimentazione per i cani, è importante citare il fatto di selezionare il cibo per il proprio amico a 4 zampe tenendo conto dell’assenza di coloranti e aromi artificiali.





Avanzi delle nostre tavole? Meglio di no!

I proprietari di cani si interrogano su diversi aspetti relativi all’alimentazione dei propri amici a 4 zampe. Tra questi compare senza dubbio l’interrogativo legato agli avanzi delle nostre tavole. Fanno bene o no ai nostri amici? Gli esperti forniscono diverse risposte in merito.





Tra le principali è possibile citare quella che sottolinea, nel caso in cui non si riuscisse a fare a meno di dare qualcosa al proprio cane, l’importanza di concentrarsi solo su bocconi poco conditi e possibilmente non salati. Meglio è che siano bolliti o scottati in padella.

Carne cruda: cosa dicono gli esperti

Sono davvero tanti gli aspetti da prendere in considerazione quando si parla di come gestire al meglio l’alimentazione dei cani. In questo novero, è possibile citare la questione della carne cruda. Fa bene o no? In generale non è nociva. Gli esperti sottolineano però che sussiste il problema della possibile contaminazione batterica, contingenza che può rivelarsi problematica anche per l’uomo.

Ossi? No, grazie!

Un altro punto sul quale vale la pena soffermarsi riguarda gli ossi. I veterinari consigliano di evitarli. Possono infatti rivelarsi molto pericolosi, soprattutto se cotti.

Il motivo per cui è bene evitarli è legato al fatto che, dal momento che sono spesso abituati a mangiare crocchette, quando si trovano davanti una bistecca con osso i cani tendono frequentemente a mandarla giù senza masticarla con sufficiente dedizione.

Nei casi in cui il cane ingerisce l’osso nella sua interezza, il rischio è quello di avere a che fare con perforazioni dell’intestino, dello stomaco o dell’esofago.

Nell’eventualità in cui il cane non dovesse riuscire a eliminarlo in maniera naturale, l’unica strada da seguire è quella dell’intervento chirurgico.

Conclusioni

Tra gli altri consigli da non trascurare assolutamente quando si parla di come gestire in maniera efficace l’alimentazione del cane è possibile citare la parentesi relativa al numero di pasti da somministrare ogni giorno. Quando si ha a che fare con un esemplare adulto, l’orientamento degli esperti considera i due pasti giornalieri come un punto di riferimento ideale. Nell’eventualità dei cuccioli, è opportuno dividere la razione di cibo giornaliera in tre.

Ricordiamo altresì che, se si punta a proteggere il proprio amico a 4 zampe dal rischio di sovrappeso, è opportuno evitare di lasciargli a disposizione la ciotola con il cibo. Fondamentale è essere molto costanti con gli orari dei pasti. La ciotola andrebbe lasciata davanti al cane per circa mezz’ora; una volta trascorso questo lasso di tempo, è bene toglierla.