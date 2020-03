Emergenza Coronavirus: dati in crescita, 152 persone decedute e 1273 persone positive al Covid-19

La Liguria registra 33 morti in più rispetto a ieri nell'ambito dell'emergenza Coronavirus dove si arriva a 152 deceduti. Il dato è emerso nel tardo pomeriggio durante il bollettino rilanciato delle autorità regionali.



Salgono a 1273 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 181 in più rispetto a ieri. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 727 sono ospedalizzati, di cui 129 in terapia intensiva, 430 sono al domicilio (125 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 116 (23 più di ieri).