Emergenza Coronavirus: anche su Taggia nuove restrizioni sui luoghi, chiuse spiagge, il lungomare, la ciclabile, il viale delle palme e molto altro

Come già visto su Sanremo e altri comuni, anche Taggia ha adottato una nuova ordinanza restrittiva sui luoghi, per contenere la diffusione del Coronavirus. Il documento è stato siglato in queste ore dalla vicesindaco Chiara Cerri.

Con questo provvedimento viene data una forte stretta su tutti quei luoghi considerati critici per via degli assembramenti di persone registrati nei giorni scorsi. Questo nonostante l'azione massiccia e capillare della Polizia Locale e dei Carabinieri che hanno passato al setaccio il territorio controllando le autocertificazioni delle persone sorprese in strada, quindi in violazione delle norme nazionali che impongono di stare a casa a meno che per alcune fattispecie.

La nuova ordinanza di fatto chiude da oggi, sabato 21 marzo:



- le spiagge di tutta la fascia costiera comunale;

- Via Lungomare, Area Darsena e tutte le arre limitrofe;

- la pista ciclabile (Area 24);

- Villa Boselli;

- Viale delle Palme;

- la pista ciclabile posta lungo l'argine sinistro del Torrente Argentina;

- l'area “ex Caserme Revelli”;

- il campo sportivo polifunzionale posto tra le Scuole elementari di Via “Ottimo Anfossi” e le frontistanti Scuole medie "Ruffini";

- i giardini Lungo Argentina

- le piazze pubbliche.

Molte le zone interessate su Taggia, Arma di Taggia e Levà. Un provvedimento che tuttavia adotta una piccola ma sostanziale differenza rispetto alle altre ordinanze analoghe emanate in queste ore dai Comuni, seguendo le indicazioni di ieri del presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti. Nell'ordinanza tabiese, infatti, si precisa che è garantita la possibilità di transitare nelle piazze pubbliche e nella via Lungomare, nel pieno rispetto delle prescrizioni di sicurezza relative alla distanza tra le persone, esclusivamente per raggiungere il proprio luogo di residenza o domicilio e per compiere acquisti di farmaci, generi alimentari ed altri beni di prima necessità. Le disposizioni straordinarie adottate a Taggia saranno valide fino al 3 aprile.