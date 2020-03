Arma di Taggia: incendio in un condominio, intervento dei Vigili del Fuoco (foto e video)

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio ad Arma di Taggia per un incendio all'interno di un appartamento. E' successo intorno alle 14, al secondo piano di un condominio in via II Traversa Aurelia Ponente.





Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Il fumo ha portato i numerosi abitanti della zona ad abbandonare le proprie abitazioni. I pompieri hanno rapidamente messo in sicurezza l'abitazione. Una donna è rimasta ferita lievemente e per precauzione verrà trasferita in ospedale per accertamenti.