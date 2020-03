Sanremo: dal Mercato Annonario la colletta alimentare da destinare all’ospedale ‘Borea’ (Foto)

I commercianti del Mercato Annonario di Sanremo, guidati dal banco ‘Marilù’, hanno unito le forze per organizzare una colletta alimentare a favore dell’ospedale ‘Borea’. Il nosocomio matuziano sta attraversando un momento di grande difficoltà per via dell’emergenza Coronavirus e ogni piccolo gesto di solidarietà è una grande dimostrazione di vicinanza. Così questa mattina è partito dall’Annonario il carico di viveri per il ‘Borea’, una delle tante donazioni di questi giorni, ennesimo gesto di cuore di una Sanremo che si sta mostrando nel suo lato migliore.

Ecco i negozianti dell’Annonario che hanno aderito all’iniziativa: Loredana Allodi, Lorenzo Armanetti, Caterina Coltivatori Diretti, Daniela Coppola, Daniela e Thomas, Andrea De Lisi, Annamaria Del Gratta, Marilù Galliano, Simona e Richi Ghersi, Fabrizia e Gianni, Massimiliano Laura, Cristina Loffredo, Loredana Ferrero, Macelleria equina, Macelleria Gama, Macelleria Rossano, Mariangela Martini, Non solo Pasta, Panetteria Benetti, Panetteria Ezio, Panetteria Nuccio, Claudio Panizzi, Pina Coltivatori Diretti, Polleria Angelo, Paolo Pulega, Maura Ragazzoni, Salvatore Rao, Salumeria Simondo, Salumeria Mario, Salumeria Mimmo, Salumeria Zunino, Sergio Sartor, Lina Scaramozzino, Claudio Semiglia, Monica Sereno, Silvia, Tiziana e Bruno, Pierre Torre.