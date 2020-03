Maratona streaming di Confesercenti di Imperia per la giornata nazionale #DanteDi

ll 25 marzo sarà 'Dantedì' giornata nazionale ideata dal ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo. «Abbiamo bisogno di rafforzare la cultura nel nostro Paese e Dante è un punto d’appoggio fondamentale», ha osservato il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Anche il via libera dell’Accademia della Crusca: «Cercheremo di riempire questo giorno di contenuti anche popolari per raggiungere un pubblico vasto, per far sentire Dante come proprio a tutto il popolo italiano».

Confesercenti di Imperia ha aderito al progetto nazionale, organizzando diversi eventi sul territorio. "Ventimiglia, Lucinasco e Seborga erano tre siti già pronti. Oggi tutto è stato annullato ma possiamo operare da CasaNostra", spiegano dall'associazione -. Possiamo creare un social evento 'DanteDiConfesercenti' con video di lettura da parte dei nostri previsti protagonisti. Una maratona in streaming di letture di Canti della Commedia. Siamo anche noi in viaggio, come e con Dante, soprattutto in questi giorni così difficili".



