Dolceacqua: disposti dal Comune proseguono i lavori di pulizia e lavaggio di strade e arredo urbano

Dopo una prima fase di lavaggio di una parte di Dolceacqua, eseguita ieri dagli operai comunali, stamattina la Protezione Civile è intervenuta su ringhiere, pomelli, mancorrenti e panchine con appositi prodotti.

Le operazioni di pulizia si protrarranno ancora nei prossimi due giorni: domani, la Aimeri Ambiente provvederà al lavaggio di via Roma, via Provinciale, via Tornatore, via Giardini, piazza Garibaldi piazza Mauro e relativi marciapiedi.