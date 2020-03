'Decreto Cura Italia', ecco le prime misure di sostegno per emergenza COVID-19

Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese.

L’Istituto sta completando le attività necessarie per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.

Ecco le diverse misure previste per naspi, dis-coll e disoccupazione agricola (QUI), cig ordinaria, assegno ordinario e cig in deroga (QUI) e per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati (QUI).