Ditelo con i fiori (regalati): #Andratuttobene. L’appello ai supermercati di una lettrice di Riva Ligure

“I supermercati regalino fiori ai loro clienti! In questo drammatico periodo in cui tutta l'Italia è costretta a rimanere tra le mura domestiche, fiori qua e là potrebbero dare una nota di colore e di allegria". A promuovere tale iniziativa è una cittadina di Riva Ligure Maria Grazia Ravizzotti e spiega il perché: "Stamane mi sono svegliata con l'idea di diffondere questa proposta a tutti i supermercati d'Italia da un fatto che ho vissuto ieri. Ero andata al supermercato più vicino a casa mia, il Doro di Riva Ligure, ed ho notato subito all'ingresso una gran quantità di splendidi ranuncoli bianchi e rosa pallido. Non trovando il consueto cartellino ne ho chiesto prezzo. ‘Sono in omaggio, ce li ha portati un coltivatore per non buttarli via, così li regaliamo’. E sì, in questa zona molti coltivatori di fiori sono in grave crisi, come molte altre aziende ed allora ho pensato che i supermercati potrebbero fare un gesto magnanimo, acquistare fiori dai coltivatori e poi regalarli ai loro clienti. In fondo in questo periodo sono un po’ le uniche attività che non hanno perso profitto ed anzi l’hanno incrementato, se consideriamo che nessuno va più al ristorante o al bar e che i pasti ed i caffè li consuma presso la propria abitazione acquistando proprio al supermercato. E i supermercati ne avrebbero un bel ritorno di immagine”.